Аксенов уверен, что сработается с новым прокурором Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что сработается с новым прокурором республики Олегом Камшиловым.
Парламент Крыма согласовал в среду представление генпрокурора РФ о назначении Камшилова крымским прокурором. Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая перешла на работу в Госдуму РФ.
Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил уверенность, что новый прокурор справится с поставленными задачами.
В среду Камшилов озвучил приоритеты своей работы в новой должности, среди них защита социальных прав крымчан, охрана окружающей среды и исторических памятников, контроль за законностью использования бюджетных средств.
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