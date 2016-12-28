Омбудсмены России и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова подписали соглашение о сотрудничестве, написала российский уполномоченный в своем Instagram.

"В Баку встретилась с уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Эльмирой Сулеймановой. В ходе встречи мы подписали соглашение о сотрудничестве между уполномоченными двух стран. Согласно новому соглашению, введены ответственные лица за обмен информацией, учтена возможность обмена информацией по электронной почте, отдельно прописано требование о конфиденциальности информации", — написала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что теперь появилась возможность разрабатывать институциональные проекты, которые позволят определить стратегию обеспечения и защиты прав и свобод граждан в РФ и Азербайджана на основе имеющихся международных правовых механизмов.

"После подписания соглашения встретилась с представителями СМИ и ответила на вопросы журналистов", — добавила Москалькова.

Кроме этого, в среду состоялась встреча российского омбудсмена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты прав человека, новые формы взаимодействия омбудсменов двух стран, в соответствии с подписанным сегодня соглашением о сотрудничестве между уполномоченными, а также перспективы и формы интеграционных процессов между государственными правозащитниками в евразийском формате", — написала Москалькова на своей странице в соцсети.