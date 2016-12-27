Омбудсмены РФ и Азербайджана намерены подписать соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со своей азербайджанской коллегой Эльмирой Сулеймановой планируют подписать соглашение о сотрудничестве между странами, сообщается на сайте российского омбудсмена.

Сообщается, что 28-29 декабря Москалькова будет находиться в Азербайджане с рабочей поездкой.

"Татьяна Москалькова проведет рабочую встречу с уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Эльмирой Сулеймановой, в ходе которой планируется подписание соглашения о сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе визита российского омбудсмена запланированы переговоры с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым и генеральным прокурором Азербайджана Закиром Гараловым.

Также Москалькова примет участие в конференции, на которой выступит с докладом, посвященном основным векторам развития института уполномоченного по правам человека в России. Помимо этого, омбудсмен посетит государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, а также встретится с представителями русской общины.