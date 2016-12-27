Суд назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жители Крыма провели референдум о присоединении полуострова к России из-за госпереворота на Украине, которым они были лишены основополагающих прав человека и вынуждены были искать спасения у другого государства, заявила судья Дорогомиловского суда Москвы, оглашая во вторник решение по иску экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий 2014 года госпереворотом.

"По итогам государственного переворота, имевшего место на Украине в феврале 2014 года, основополагающие права человека, гарантированные всеобщей декларацией прав человека и международным пактом о гражданских и политических правах, перестали действовать на территории Украины. В связи с этим жители полуострова Украины, обладавшего организационной автономией от Украины, ощущая свои духовные истоки, неразрывную связь с Россией и отчужденность от Украины, провели, на основе международного общедемократических принципов, референдум, на котором приняли решение об историческом воссоединении Крыма и Севастополя с Россией", — сказала судья Анна Шипикова.

По словам судьи, граждане республики Крым и города Севастополя стали гражданами РФ и находятся по защитой России, а "большинство граждан Украины, несогласных с произошедшим госпереворотом, подвергаются насилию и преследованию у себя в стране, либо вынуждены искать спасение от политически или национально мотивированного преследования со стороны украинских властей на территории иных государств".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".