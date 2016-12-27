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Политика

В МИД назвали причины осложнения диалога между Москвой и Вашингтоном

16:4527.12.2016
(обновлено: 16:50 27.12.2016)
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Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Диалог Москвы и Вашингтона в 2016 году осложнялся проводимой Белым домом агрессивной политикой "системного сдерживания", в рамках которой наращивалось санкционное давление, шло развертывание компонентов американской системы глобальной ПРО, продолжалась провокационная военная активность на западных рубежах России и в Черноморском бассейне, говорится в сообщении МИД РФ, посвященном основным внешнеполитическим итогам 2016 года.

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© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"На повышение градуса русофобии была направлена срежиссированная информационная кампания по ложному обвинению России во вмешательстве в ход президентских выборов в США", — также говорится в сообщении.

Как отметили в МИД РФ, Россия в 2016 году настойчиво выводила американскую сторону на необходимость нормализации диалога на основе равноправия и взаимного уважения интересов двух стран. "При этом необходимо урегулировать застарелые проблемы в двусторонних отношениях: похищения наших граждан американскими спецслужбами в третьих странах, нарушения в США прав усыновленных детей из России", — говорится в документе.

Несмотря на это, указали в МИД, взаимодействие РФ с США продолжалось по ряду направлений, отвечающих российским интересам и задачам обеспечения международной безопасности.

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© РИА Новости. Фотохост-агентство
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"В том числе в рамках урегулирования сирийского кризиса, а также по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года, десяткам других двусторонних договоренностей. США пришлось признать провал попыток "изолировать" Россию на международной арене: состоялись две встречи президентов, 14 встреч глав внешнеполитических ведомств, в том числе два визита госсекретаря США в Москву", — говорится в сообщении.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

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Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности. В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

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