Россия и Израиль настроены на дальнейшее укрепление дружественных связей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Израиль настроены на дальнейшее укрепление дружественных двусторонних связей, говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Цви Хейфеца по случаю завершения его миссии в РФ.

"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшее укрепление всего комплекса традиционно дружественных двусторонних связей, включая поддержание доверительного политического диалога по ключевым

международным и региональным вопросам, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах", — говорится в сообщении.

Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, Цви Хейфецу был вручен нагрудный знак "За взаимодействие" министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в укрепление российско-израильских отношений.