Россия и Израиль настроены на дальнейшее укрепление дружественных связей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Израиль настроены на дальнейшее укрепление дружественных двусторонних связей, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы был подтвержден обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшее укрепление всего комплекса традиционно дружественных двусторонних связей, включая поддержание доверительного политического диалога по ключевым
Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, Цви Хейфецу был вручен нагрудный знак "За взаимодействие" министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в укрепление российско-израильских отношений.