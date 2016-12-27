ЕК пока не ответила на предложения Москвы по диалогу в новых условиях

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) пока не дала ответа на предложения РФ по выстраиванию взаимодействия Россия-Евросоюз в новых условиях, говорится в сообщении МИД РФ, посвященном основным внешнеполитическим итогам 2016 года.

Как указали в российском дипломатическом ведомстве, отношения с Европейским союзом по-прежнему находились в заложниках неконструктивной линии Брюсселя на "сдерживание России" под различными предлогами.

"Тем не менее продолжался диалог по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, в числе которых контртерроризм, миграция, торговые и таможенные вопросы, энергетика, ближневосточная проблематика и другие. В ходе встречи "на полях" Петербургского экономического форума 16 июня президент Российской Федерации Владимир Путин передал председателю Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру российские предложения по выстраиванию взаимодействия РФ-ЕС в новых условиях. Ответ пока не получен. Остаются без конкретной реакции и предложения Евразийской экономической комиссии о рабочих контактах с ЕК", — говорится в документе.

При этом, указали в МИД РФ, несмотря на сохраняющийся курс ЕС на сокращение взаимодействия с Россией, продолжались программы приграничного и регионального сотрудничества с участием Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии при финансовой поддержке Еврокомиссии, а также партнерств "Северного измерения" в области экологии, транспорта, здравоохранения и культуры.