Чижов: Россия и Евросоюз ведут диалог по облегчению визового режима

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия и Евросоюз ведут диалог по облегчению визового режима, но переговоры о полной отмене виз по-прежнему заморожены, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Диалог по визовым вопросам мы продолжаем с Евросоюзом. Недавно состоялось очередное заседание совместного комитета в Москве. Мы обсуждаем, как реализуется действующее соглашение по визовым упрощениям 2006 года, а также обсуждаем практические шаги, как расширить, допустим, практику визовых упрощений. Например, обсуждался среди прочих вопрос о расширении практики выдачи многократных виз", — заявил Чижов радио Sputnik.

"Что касается перспективы кардинального решения, то есть отмены виз, на эту тему сейчас переговоры заморожены Евросоюзом", — добавил он.

По словам Чижова, в ЕС на фоне миграционного кризиса, всплеска терроризма, "большого энтузиазма к отмене виз с кем бы то ни было" не наблюдается.

"В ЕС со следующего года вводят новую систему предварительного контроля тех лиц, которые планируют посетить страны ЕС. Нечто подобное действует в США. В Европе решили скопировать ее. Смысл какой — за некоторое количество часов, условно 48, надо будет предоставлять свои паспортные данные на проверку в электронном виде в случае желания посетить страну ЕС и в этом намерении может быть отказано. То есть в паспорте визы как нет, так и не будет, но все равно паспортный контроль обязательно будет и возможность отказа в визе в рамках этой системы станет обыденным явлением", — добавил дипломат.