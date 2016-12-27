Посол Франции в России рассказал, в чем Париж согласен с Москвой

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Между Парижем и Москвой есть согласие в вопросах борьбы с терроризмом, климатическими изменениями и по проблеме урегулирования ситуации в Ливии, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

"Есть темы, по которым мы согласны: это Ливия, это борьба с терроризмом, борьба с климатическими изменениями. Это я к тому, что те политические деятели, которые утверждают, что нужно вести диалог с Россией, абсолютно правы. Именно этим мы и занимаемся", — сказал Рипер.

Он отметил существование некоторых разногласий по ряду вопросов, прежде всего, по Сирии и Украине. Тем не менее, Москва и Париж, по его словам, работают вместе, чтобы их преодолеть.

Рипер подчеркнул, что франко-российский диалог остается значимым на всех уровнях, в том числе на высшем.

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