Посол Франции в России рассказал, в чем Париж согласен с Москвой

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Между Парижем и Москвой есть согласие в вопросах борьбы с терроризмом, климатическими изменениями и по проблеме урегулирования ситуации в Ливии, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.
Он отметил существование некоторых разногласий по ряду вопросов, прежде всего, по Сирии и Украине. Тем не менее, Москва и Париж, по его словам, работают вместе, чтобы их преодолеть.
Рипер подчеркнул, что франко-российский диалог остается значимым на всех уровнях, в том числе на высшем.