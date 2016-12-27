Гордума Петропавловска-Камчатского утвердила кандидатуру мэра города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского утвердили кандидатуру временно исполняющего обязанности главы города Виталия Иваненко на пост мэра столицы Камчатки, сообщили в администрации города.

Виталий Иваненко был назначен временно исполняющим полномочия главы Петропавловска-Камчатского в октябре 2016 года после добровольного ухода в отставку сити-менеджера краевого центра Дмитрия Зайцева. До этого Иваненко занимал должность первого заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского.

"Конкурс на должность главы столицы Камчатки был объявлен в начале ноября 2016 года. Из всех претендентов на должность мэра конкурсная комиссия отобрала двоих: временно исполняющего полномочия главы Виталия Иваненко и работника администрации Елизовского района Сергея Деркача. Однако во время сессии гордумы Деркач снял свою кандидатуру в пользу Иваненко. В итоге депутаты единогласно поддержали единственного кандидата и утвердили его на пост мэра", — сказал представитель городской администрации.

С 2011 года в Петропавловске-Камчатском действовала система, по которой председатель городской думы одновременно являлся главой города, а руководитель администрации выбирался на конкурсной основе. Осенью 2016 года депутаты городской думы приняли решение от такой системы отказаться и внесли соответствующие изменения в устав столицы Камчатки. В итоге в ноябре в Петропавловске-Камчатском был объявлен конкурс на замещение должности главы краевой столицы.

Осенью в Петропавловске-Камчатском вакантными стали сразу две должности. Полномочия главы города Константина Слыщенко, который также являлся председателем городской думы, прекращены досрочно в связи с его избранием депутатом Госдумы РФ. Сити-менеджер Дмитрий Зайцев уволился по собственному желанию и в настоящее время возглавляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.