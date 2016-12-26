Новый мэр Мурманска Дмитрий Филиппов официально вступил в должность

МУРМАНСК, 26 дек – РИА Новости. Новый мэр Мурманска Дмитрий Филиппов, избранный из состава совета депутатов города на прошлой неделе, официально вступил в должность и принес присягу.

Предыдущий мэр Мурманска Алексей Веллер, проработавший в этой должности около 6 лет, победил на прошедших выборах в Госдуму и покинул свой пост. Изменения в устав города, отменившие прямые выборы мэра Мурманска, были внесены в 2010 году.

О Филиппове известно, что до сих пор он являлся одним из топ-менеджеров крупной торговой сети в Заполярье, ему 41 год, трудовую деятельность начинал на промысловых судах, после работал в правоохранительных органах.

Церемония инаугурации началась в понедельник с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154. Затем Филиппов принес присягу, пообещав соблюдать законы, уважать права и свободы жителей Мурманска.

"Завоевать уважение мурманчан очень непросто. Это народ мудрый, требовательный, но справедливый", — сказала на церемонии губернатор области Марина Ковтун.

Сам Филиппов, отвечая на вопросы журналистов после церемонии, выразил уверенность в том, что справится со своими обязанностями в новой должности. "Первые шаги мы делаем – убираем город от снега. Выпавшие осадки превышают месячную норму. Мы принимаем экстренные меры, чтобы к празднику город обрел красивый вид", — обозначил Филиппов первоочередную задачу. Он также сообщил, что намерен заниматься социальными программами, в частности, по переселению из ветхого жилья.