Заседание кабмина началось с минуты молчания в память жертв крушения Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заседание правительства РФ началось в понедельник с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе российского Ту-154 под Сочи.

"От имени правительства РФ хотел бы еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших. Давайте почтим их память минутой молчания", — сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

Он отметил, что на борту самолета находились люди, которые летели в Сирию для того, чтобы поддержать и поздравить с новогодними праздниками тех, кто исполняет там свой воинский долг

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Понедельник объявлен днем национального траура по погибшим. На здании правительства приспущен госфлаг, выключена новогодняя подсветка.