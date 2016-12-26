В Москве пройдут мероприятия 51-й сессии собрания Союза Белоруссии и России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мероприятия 51-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдут 26-27 декабря в Госдуме, сообщается на официальном сайте нижней палаты.

"В ходе работы сессии полномочиями будут наделены новые депутаты, избрано руководство Парламентского собрания, сформированы составы комиссий. Один из основных вопросов повестки дня — обсуждение и формирование бюджета Союзного государства на 2017 год. Депутаты — члены Парламентского собрания намерены внести изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2016 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе сессии Парламентского собрания примут участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.