"Коммунисты России" обсудят участие в муниципальных выборах 2017 года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Коммунисты России" по итогам выборов в Государственную думу проведут расширенный пленум центрального комитета (ЦК) партии в воскресенье, в ходе пленарного заседания партия намерена обсудить итоги кампании, а также свое участие в грядущих муниципальных выборах в субъектах РФ 2017 года.
По его словам, в проведении пленума примут участие члены ЦК партии, кандидаты от партии в Думу седьмого созыва, а также те активисты, которые работали на выборах. В ходе пленарного заседания партия планирует обсудить полный ход прошедшей избирательной кампании, выявить и исключить ошибки и просчеты, а также поставить задачи на будущее.
Председатель партии отметил, что участие в выборах в муниципалитеты столицы, которые должны состояться в сентябре 2017 года — одна из принципиальных задач партии. Сурайкин не исключил, что может возглавить региональные списки партии.
Выборы депутатов Думы седьмого созыва состоялись 18 сентября нынешнего года, впервые с 2003 года проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). По результатам выборов в ГД прошли четыре партии, остальные не взяли пятипроцентный барьер. За "Коммунистов России" отдали голоса порядка 1,19 миллиона россиян (2,27% голосов).