"Коммунисты России" обсудят участие в муниципальных выборах 2017 года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Коммунисты России" по итогам выборов в Государственную думу проведут расширенный пленум центрального комитета (ЦК) партии в воскресенье, в ходе пленарного заседания партия намерена обсудить итоги кампании, а также свое участие в грядущих муниципальных выборах в субъектах РФ 2017 года.

"Мы проведем расширенный пленум ЦК партии. Это традиционный пленум по итогам года, но сейчас он, естественно, более масштабный, поскольку, мы будем подводить уже окончательные итоги избирательной кампании выборов депутатов в Государственную Думу и поэтому пленум будет расширенным", — сказал РИА Новости председатель партии Максим Сурайкин.

По его словам, в проведении пленума примут участие члены ЦК партии, кандидаты от партии в Думу седьмого созыва, а также те активисты, которые работали на выборах. В ходе пленарного заседания партия планирует обсудить полный ход прошедшей избирательной кампании, выявить и исключить ошибки и просчеты, а также поставить задачи на будущее.

Помимо подведения итогов, рассмотрения отдельного вопроса по организационно-партийному укреплению партии, а также расширению рядов, партия выработает и примет план работы следующего года: цели и задачи. "И активное участие в муниципальных выборах в различных регионах", — уточнил Сурайкин.

Председатель партии отметил, что участие в выборах в муниципалитеты столицы, которые должны состояться в сентябре 2017 года — одна из принципиальных задач партии. Сурайкин не исключил, что может возглавить региональные списки партии.

По его словам, партия уже приступила к работе и "сажает отдельные штабы". "Меня просит ряд региональных отделений возглавить региональные списки, в принципе, мы серьезно ставим задачу хотя бы в одном из субъектов, где будут выборы, там все-таки пройти 5% барьер, наиболее вероятно — это будет Северная Осетия, у нас там есть преференция по сбору подписей… Так что у нас там есть хороший опыт серьезной борьбы", — пояснил Сурайкин.

Выборы депутатов Думы седьмого созыва состоялись 18 сентября нынешнего года, впервые с 2003 года проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). По результатам выборов в ГД прошли четыре партии, остальные не взяли пятипроцентный барьер. За "Коммунистов России" отдали голоса порядка 1,19 миллиона россиян (2,27% голосов).