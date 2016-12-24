Медведев поздравил Алиева с 55-летием

© РИА Новости. Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин поздравил Алиева с 55-летием Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием, обсудив с ним вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения в субботу.

"Председатель Правительства России поздравил Ильхама Алиева с 55-летием. В ходе беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.