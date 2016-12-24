Путин поздравил Алиева с 55-летием

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием, выразив уверенность в продолжении конструктивного общения и плодотворной совместной работы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения в субботу.

"Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Путин в поздравлениях отметил, что Алиев в России известен как надежный друг и принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана", — добавил российский президент и пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Как позже сообщила пресс-служба Кремля, Путин также позвонил Алиеву и "тепло поздравил его с 55-летием". В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества и обменялись мнениями по ряду проблем региональной и международной повестки дня. В свою очередь, Алиев выразил Путину глубокие соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова. Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".