Губернатор Алтая признателен Путину за оценку работы властей региона

БАРНАУЛ, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин признателен президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку работы властей региона по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о внешних долгах регионов РФ и о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам, отметил, что руководство Алтайского края ведет высокопрофессиональную бюджетную политику. При этом президент отметил, что власти РФ поддерживают все регионы.

"Мы очень признательны Владимиру Владимировичу (Путину) за высокую оценку очень серьезной, напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении ряда последних лет. Эта работа заключается в повышении эффективности расходования бюджетных ресурсов, наращивании собственных доходов регионального и консолидированного бюджетов Алтайского края", — заявил Карлин РИА Новости.

Он подчеркнул, что долговая нагрузка на бюджет Алтайского края должна быть минимальна и в настоящий момент не превышает 6% от суммы собственных доходов региона, что значительно ниже тех пределов, которые установлены бюджетным законодательство РФ и Алтайского края.

"Я признателен Владимиру Владимировичу и за то, что дальнейшем финансовая поддержка региональных бюджетов будет осуществляться правительством РФ с учетом качества управления региональными бюджетами на местах. Я надеюсь, что объемы федеральной поддержки бюджета Алтайского края не будут снижены в последующие годы. Мы со свой стороны будет делать все, чтобы собственные доходы региона возрастали", — резюмировал Карлин.

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