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Политика

Губернатор Алтая признателен Путину за оценку работы властей региона

23:4223.12.2016
191218
Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Архивное фото
© предоставлено администрацией Алтайского края

БАРНАУЛ, 23 дек — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Александр Карлин признателен президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку работы властей региона по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин прокомментировал "обкатку" губернаторов из своего окружения

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о внешних долгах регионов РФ и о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам, отметил, что руководство Алтайского края ведет высокопрофессиональную бюджетную политику. При этом президент отметил, что власти РФ поддерживают все регионы.

"Мы очень признательны Владимиру Владимировичу (Путину) за высокую оценку очень серьезной, напряженной работы, которую мы проводим в Алтайском крае на протяжении ряда последних лет. Эта работа заключается в повышении эффективности расходования бюджетных ресурсов, наращивании собственных доходов регионального и консолидированного бюджетов Алтайского края", — заявил Карлин РИА Новости.

Он подчеркнул, что долговая нагрузка на бюджет Алтайского края должна быть минимальна и в настоящий момент не превышает 6% от суммы собственных доходов региона, что значительно ниже тех пределов, которые установлены бюджетным законодательство РФ и Алтайского края.

"Я признателен Владимиру Владимировичу и за то, что дальнейшем финансовая поддержка региональных бюджетов будет осуществляться правительством РФ с учетом качества управления региональными бюджетами на местах. Я надеюсь, что объемы федеральной поддержки бюджета Алтайского края не будут снижены в последующие годы. Мы со свой стороны будет делать все, чтобы собственные доходы региона возрастали", — резюмировал Карлин.

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Политика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • dtuf2
    Долго репетировала, наверное в кабинете у карлина тренировалось, под его личным руководством))) , учитывая как она задала этот вопрос)))! Просто прокричала - ну скажите, что карлин молодец, ему это очень надо!)). А по факту - Алтайский край настолько нищий и коррумпированный, даже в сравнении с другими регионами, что жителям края было смешно и противно смотреть на эту саморекламу карлина. Видимо хвост ему накрутили за выборы, решил показать мнимую активность и мнимое благополучие. Будучи аппаратчиком, карлин понимает, что гланое это показать цифры, не важно, что вранье, главное чтобы остаться у кормушки! Позорище!!!
    04:55
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • dtuf2
    Долго репетировала, наверное в кабинете у карлина тренировалось, под его личным руководством))) , учитывая как она задала этот вопрос)))! Просто прокричала - ну скажите, что карлин молодец, ему это очень надо!)). А по факту - Алтайский край настолько нищий и коррумпированный, даже в сравнении с другими регионами, что жителям края было смешно и противно смотреть на эту саморекламу карлина. Видимо хвост ему накрутили за выборы, решил показать мнимую активность и мнимое благополучие. Будучи аппаратчиком, карлин понимает, что гланое это показать цифры, не важно, что вранье, главное чтобы остаться у кормушки! Позорище!!!
    04:55
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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