Никонов: Белый дом стремится осложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы, расширяя санкционный список, стремится максимально усложнить российско–американские отношения до инаугурации Дональда Трампа, считает депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов.

В пятницу США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта, дорожного строительства.

"Ясно, что администрация Обамы спешит, они стремятся максимально осложнить российско-американские отношения до вступления в должность президента Дональда Трампа. Я думаю, это не последние их санкционные конвульсии до инаугурации", — заявил Никонов РИА Новости.

Депутат отметил, что введение в санкционный список новых компаний РФ усложнит их деятельность, но такого рода шаги американской стороны не исключают симметричные ответ и с российской стороны.

"Очевидно, что американские бизнес-интересы в нашей стране более обширны, чем российские в Америке. Они могут быть более болезненными для них в случае нашего ответа", — пояснил он.