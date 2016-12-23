Политологи считают, что губернаторы-назначенцы успешно зарекомендовали себя

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Главы российских регионов, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным в последний год, вполне успешно зарекомендовали себя на новом поприще, у всех есть главное достоинство – они имеют возможность более эффективно лоббировать интересы регионов на федеральном уровне, считают опрошенные РИА Новости политологи.

В пятницу на большой пресс-конференции Путина один из журналистов задал ему вопрос о последних назначениях губернаторов. Он спросил президента, почему это происходит и значит ли это, что руководство страны не доверяет местным кадрам. На это президент ответил, что доверие есть, но "есть и случаи, когда элиты нужно обновлять, нужно обновлять кровь, и это востребовано гражданами региона".

Он указал, что из 85 регионов в единицах губернаторы назначены или избраны с подачи президента. Все они, по словам Путина, "достаточно молодые, эффективные, энергичные, перспективные руководители, хорошо себя зарекомендовавшие". Также глава государства пояснил, что "критерии отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями".

Корреспонденты РИА Новости расспросили политологов в регионах, где в течение последнего времени происходили назначения губернаторов, о том, как, по их мнению, те справляются, и какое у них будущее на местах.

Высокое доверие

Глава Тульской области Алексей Дюмин попал в губернаторское кресло с поста замминистра обороны РФ в начале февраля, сменив Владимира Груздева. Вскоре стало известно, что Дюмин намерен осенью баллотироваться в губернаторы, и в итоге он выиграл выборы с почти 85% голосов.

По словам доцента кафедры социологии и политологии Тульского госуниверситета Андрея Махрина, победу Дюмина определили несколько факторов: высокое доверие жителей региона к нему как к ставленнику президента России, а также малое число соперников на выборах и их неактивность.

Политолог подчеркивает, что по итогам почти 10 месяцев, которые Дюмин работает в Тульской области, можно говорить о его реальных делах.

"За два с половиной месяца построить и ввести в эксплуатацию Суворовское училище – это дорогого стоит. Это означает, что у Дюмина есть серьезный лоббист на федеральном уровне, который ему помогает… Разобрался с цыганами достаточно жестко, по-военному (конфликт в поселке Плеханово в Туле, когда цыганское население незаконно врезалось в газовую трубу, в итоге более 100 незаконных строений были снесены – ред.)… Впервые такая риторика получилась. Сколько у нас было губернаторов за 25 лет, и мы такой риторики не видели. Это тоже означает, что у него серьезная поддержка в федеральном центре", — заявил политолог.

Махрин отметил, что Дюмин — "для региона новичок", и поначалу ему пришлось достаточно сложно.

"Он не владел доверием местной элиты. Ему надо было на кого-то опираться, и он мог опираться только на прежнюю команду. Он и сейчас это делает. Он фактически не поменял после своего избрания команду", — сказал политолог, отметив, что, по его мнению, через какое-то время кадровые перестановки могут случиться – возможно, губернатор "пока присматривается".

То, что Дюмин не поменял команду правительства региона сразу, по мнению собеседника, скорее плюс, поскольку не вызвало раздрая между чиновниками, обеспечило стабильную работу властей.

"Твердая рука"

Врио ярославского губернатора Дмитрий Миронов, наоборот, кардинально поменял команду, и, по мнению политолога Александра Миклина, для региона это скорее минус. Миронов возглавляет область с конца июля, до этого он работал замглавы МВД РФ.

"Очень напрягает, что чиновники, которые приехали работать в Ярославскую область, фактически регион не знают. Это самая критическая точка в управлении регионом сегодня… Я не хочу думать за губернатора, но я бы сделал эклектику из старых членов команды и из новых, чтобы хоть какая-то преемственность состоялась. Потому что очень сложно этим чиновникам. Они приехали, названия городов путают", — сказал собеседник.

При этом, по его мнению, у Миронова, в отличие от его предшественников, есть все шансы, чтобы наиболее эффективно лоббировать интересы региона в федеральном центре и получать поддержку.

Миклин подчеркивает, что смена руководства в Ярославской области накануне прихода Миронова была неизбежной, в том числе из-за множества коррупционных скандалов.

"Люди действительно устали. Люди соскучились по твердой руке. Это все чувствовалось. И еще в прошлом году я считал, что мы получим варяга-силовика. Мы и получили", — заявил политолог.

Напряжение спало

Назначение в конце июля врио главы Севастополя бывшего замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова вместо занявшего пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло также пошло региону на пользу, уверен завкафедрой "Исторические, философские и социальные науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.

"С приходом Дмитрия Овсянникова заметно спало напряжение между правительством Севастополя и законодательным собранием региона, которое наблюдалось при прежнем губернаторе и было серьезным раздражителем на фоне нерешенных социальных проблем", — сказал Ирхин РИА Новости.

Второй плюс, который прослеживается, по его словам, – врио губернатора пытается найти диалоговое окно с депутатами заксобрания, и "эти попытки небезуспешны".

Он подчеркнул — в будущем году в Севастополе пройдут всенародные выборы главы исполнительной власти. Кандидату, а Овсянников уже заявил, что будет в них участвовать, придется решать ряд наболевших проблем: это пришедшие в негодность дороги города, уборка мусора и проблемы отходов, уровень цен на товары и продукты.

"В более отдаленной перспективе губернатору предстоит разрешать глобальные проблемы Севастополя, без которых город не сможет развиваться. И здесь придется разрешать вопросы с собственниками земли, скупившими их в украинский период города", — отметил собеседник.

Смена элит

Кировский политолог Наталья Мельникова считает, что в назначении главы региона нет ничего сверхъестественного. "У нас (в области) говорят уже, что поле абсолютно вытоптано, и из местных кого бы то ни было назначать, просто нет такого уровня человека… Ничего такого сверхъестественного не происходит с точки зрения управляемости, это нормальные, логичные шаги", — сказала она РИА Новости.

Глава Росреестра Игорь Васильев стал врио губернатора Кировской области в конце июля. По мнению политолога, "само по себе назначение врио губернатора Васильева, а не представителя из местной элиты, продиктовано тем, что федеральный центр желает и получить, и сохранить влияние, контроль над ресурсами региона".

"Если говорить о прогнозе, я считаю, что в будущем году нельзя исключать ситуацию, когда будут предприняты действия по возвращению кое-какой собственности обратно государству по примеру "Башнефти", по этой же примерно модели. Поэтому, естественно, федеральному центру интересно, выгодно и правильно иметь своего ставленника на уровне субъекта федерации, и здесь фамилия (главы региона) значения не имеет", — добавила политолог.

Собеседница агентства также сообщила, что сейчас в регионе идет смена элит. "Вся команда, которая была у Никиты Белых (экс-губернатора Кировской области), вымывается", — сказала она.

Также, по ее словам, у Васильева есть шансы победить на выборах губернатора, "если только он не будет идти на поводу и совершать глупые действия" вроде переименования Кирова в Вятку и перевода часов мск+1.

Опыт и знания

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ об отставке временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева и назначении нового врио главы региона — Антона Алиханова.

В отличие от других героев материала, назначенец не оказался "варягом", ранее он работал премьером правительства области, однако в некоторых кругах возник скепсис из-за возраста Алиханова – ему 30 лет. Сам Путин заявил, что несмотря на это, Алиханов обладает "достаточным опытом и багажом знаний". С этим согласен и калининградский политолог Владимир Абрамов.

"Когда он занимал предыдущий свой пост (вице-премьера правительства Калининградской области), видно было, что человек пытается освоить нашу непростую региональную специфику", — сказал собеседник.

Он отметил, что говорить о заслугах Алиханова на новом поприще можно будет чуть позже. "Человек находится на посту врио губернатора два с половиной месяца. За такой короткий срок, чтобы как-то себя проявить, ему надо что-нибудь поджечь, потому что позитивные перемены такими быстрыми не бывают, иначе мы жили бы несколько по-другому. Сейчас ответственности у него во много раз больше, он молодой, активный, у него еще есть возможность проявить себя до выборной кампании, в которой он собирается участвовать", — уверен Абрамов.

По его словам, обновление элиты – "это естественное условие ее нормального существования и нормального существования людей, которые ей доверяют".

"Люди стареют, глаза замыливаются, начинается вера в собственные пресс-релизы, а это симптоматично. Поэтому обновление на местах региональных кадров — процесс вполне необходимый. Но не ради самого обновления, а для улучшения качества управления, потому что процесс ради процесса никому не нужен", — подчеркнул собеседник.