США
24.1224 декабря18:11МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политологи считают, что губернаторы-назначенцы успешно зарекомендовали себя

23:1023.12.2016
(обновлено: 23:55 23.12.2016)
32585
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Архивное фото
© Пресс-служба правительства Тульской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Главы российских регионов, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным в последний год, вполне успешно зарекомендовали себя на новом поприще, у всех есть главное достоинство – они имеют возможность более эффективно лоббировать интересы регионов на федеральном уровне, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Архивное фото
© предоставлено администрацией Алтайского края
Губернатор Алтая признателен Путину за оценку работы властей региона

В пятницу на большой пресс-конференции Путина один из журналистов задал ему вопрос о последних назначениях губернаторов. Он спросил президента, почему это происходит и значит ли это, что руководство страны не доверяет местным кадрам. На это президент ответил, что доверие есть, но "есть и случаи, когда элиты нужно обновлять, нужно обновлять кровь, и это востребовано гражданами региона".

Он указал, что из 85 регионов в единицах губернаторы назначены или избраны с подачи президента. Все они, по словам Путина, "достаточно молодые, эффективные, энергичные, перспективные руководители, хорошо себя зарекомендовавшие". Также глава государства пояснил, что "критерии отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями".

Корреспонденты РИА Новости расспросили политологов в регионах, где в течение последнего времени происходили назначения губернаторов, о том, как, по их мнению, те справляются, и какое у них будущее на местах.

Высокое доверие

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин ответил на вопрос о назначениях губернаторами "своих людей"
Глава Тульской области Алексей Дюмин попал в губернаторское кресло с поста замминистра обороны РФ в начале февраля, сменив Владимира Груздева. Вскоре стало известно, что Дюмин намерен осенью баллотироваться в губернаторы, и в итоге он выиграл выборы с почти 85% голосов.

По словам доцента кафедры социологии и политологии Тульского госуниверситета Андрея Махрина, победу Дюмина определили несколько факторов: высокое доверие жителей региона к нему как к ставленнику президента России, а также малое число соперников на выборах и их неактивность.

Политолог подчеркивает, что по итогам почти 10 месяцев, которые Дюмин работает в Тульской области, можно говорить о его реальных делах.

"За два с половиной месяца построить и ввести в эксплуатацию Суворовское училище – это дорогого стоит. Это означает, что у Дюмина есть серьезный лоббист на федеральном уровне, который ему помогает… Разобрался с цыганами достаточно жестко, по-военному (конфликт в поселке Плеханово в Туле, когда цыганское население незаконно врезалось в газовую трубу, в итоге более 100 незаконных строений были снесены – ред.)… Впервые такая риторика получилась. Сколько у нас было губернаторов за 25 лет, и мы такой риторики не видели. Это тоже означает, что у него серьезная поддержка в федеральном центре", — заявил политолог.

Махрин отметил, что Дюмин — "для региона новичок", и поначалу ему пришлось достаточно сложно.

"Он не владел доверием местной элиты. Ему надо было на кого-то опираться, и он мог опираться только на прежнюю команду. Он и сейчас это делает. Он фактически не поменял после своего избрания команду", — сказал политолог, отметив, что, по его мнению, через какое-то время кадровые перестановки могут случиться – возможно, губернатор "пока присматривается".

То, что Дюмин не поменял команду правительства региона сразу, по мнению собеседника, скорее плюс, поскольку не вызвало раздрая между чиновниками, обеспечило стабильную работу властей.

"Твердая рука"

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин прокомментировал "обкатку" губернаторов из своего окружения
Врио ярославского губернатора Дмитрий Миронов, наоборот, кардинально поменял команду, и, по мнению политолога Александра Миклина, для региона это скорее минус. Миронов возглавляет область с конца июля, до этого он работал замглавы МВД РФ.

"Очень напрягает, что чиновники, которые приехали работать в Ярославскую область, фактически регион не знают. Это самая критическая точка в управлении регионом сегодня… Я не хочу думать за губернатора, но я бы сделал эклектику из старых членов команды и из новых, чтобы хоть какая-то преемственность состоялась. Потому что очень сложно этим чиновникам. Они приехали, названия городов путают", — сказал собеседник.

При этом, по его мнению, у Миронова, в отличие от его предшественников, есть все шансы, чтобы наиболее эффективно лоббировать интересы региона в федеральном центре и получать поддержку.

Миклин подчеркивает, что смена руководства в Ярославской области накануне прихода Миронова была неизбежной, в том числе из-за множества коррупционных скандалов.

"Люди действительно устали. Люди соскучились по твердой руке. Это все чувствовалось. И еще в прошлом году я считал, что мы получим варяга-силовика. Мы и получили", — заявил политолог.

Напряжение спало

Назначение в конце июля врио главы Севастополя бывшего замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова вместо занявшего пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло также пошло региону на пользу, уверен завкафедрой "Исторические, философские и социальные науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.

"С приходом Дмитрия Овсянникова заметно спало напряжение между правительством Севастополя и законодательным собранием региона, которое наблюдалось при прежнем губернаторе и было серьезным раздражителем на фоне нерешенных социальных проблем", — сказал Ирхин РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин пообещал обратить внимание губернатора на проблему села Серебрянка
Второй плюс, который прослеживается, по его словам, – врио губернатора пытается найти диалоговое окно с депутатами заксобрания, и "эти попытки небезуспешны".

Он подчеркнул — в будущем году в Севастополе пройдут всенародные выборы главы исполнительной власти. Кандидату, а Овсянников уже заявил, что будет в них участвовать, придется решать ряд наболевших проблем: это пришедшие в негодность дороги города, уборка мусора и проблемы отходов, уровень цен на товары и продукты.

"В более отдаленной перспективе губернатору предстоит разрешать глобальные проблемы Севастополя, без которых город не сможет развиваться. И здесь придется разрешать вопросы с собственниками земли, скупившими их в украинский период города", — отметил собеседник.

Смена элит

Кировский политолог Наталья Мельникова считает, что в назначении главы региона нет ничего сверхъестественного. "У нас (в области) говорят уже, что поле абсолютно вытоптано, и из местных кого бы то ни было назначать, просто нет такого уровня человека… Ничего такого сверхъестественного не происходит с точки зрения управляемости, это нормальные, логичные шаги", — сказала она РИА Новости.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Воробьев попал в топ-10 российских персон по итогам 2016 года
Глава Росреестра Игорь Васильев стал врио губернатора Кировской области в конце июля. По мнению политолога, "само по себе назначение врио губернатора Васильева, а не представителя из местной элиты, продиктовано тем, что федеральный центр желает и получить, и сохранить влияние, контроль над ресурсами региона".

"Если говорить о прогнозе, я считаю, что в будущем году нельзя исключать ситуацию, когда будут предприняты действия по возвращению кое-какой собственности обратно государству по примеру "Башнефти", по этой же примерно модели. Поэтому, естественно, федеральному центру интересно, выгодно и правильно иметь своего ставленника на уровне субъекта федерации, и здесь фамилия (главы региона) значения не имеет", — добавила политолог.

Собеседница агентства также сообщила, что сейчас в регионе идет смена элит. "Вся команда, которая была у Никиты Белых (экс-губернатора Кировской области), вымывается", — сказала она.

Также, по ее словам, у Васильева есть шансы победить на выборах губернатора, "если только он не будет идти на поводу и совершать глупые действия" вроде переименования Кирова в Вятку и перевода часов мск+1.

Опыт и знания

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пресс-конференция Путина: о выборах, роботах в Кремле и недвижимости
Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ об отставке временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева и назначении нового врио главы региона — Антона Алиханова.

В отличие от других героев материала, назначенец не оказался "варягом", ранее он работал премьером правительства области, однако в некоторых кругах возник скепсис из-за возраста Алиханова – ему 30 лет. Сам Путин заявил, что несмотря на это, Алиханов обладает "достаточным опытом и багажом знаний". С этим согласен и калининградский политолог Владимир Абрамов.

"Когда он занимал предыдущий свой пост (вице-премьера правительства Калининградской области), видно было, что человек пытается освоить нашу непростую региональную специфику", — сказал собеседник.

Он отметил, что говорить о заслугах Алиханова на новом поприще можно будет чуть позже. "Человек находится на посту врио губернатора два с половиной месяца. За такой короткий срок, чтобы как-то себя проявить, ему надо что-нибудь поджечь, потому что позитивные перемены такими быстрыми не бывают, иначе мы жили бы несколько по-другому. Сейчас ответственности у него во много раз больше, он молодой, активный, у него еще есть возможность проявить себя до выборной кампании, в которой он собирается участвовать", — уверен Абрамов.

По его словам, обновление элиты – "это естественное условие ее нормального существования и нормального существования людей, которые ей доверяют".

"Люди стареют, глаза замыливаются, начинается вера в собственные пресс-релизы, а это симптоматично. Поэтому обновление на местах региональных кадров — процесс вполне необходимый. Но не ради самого обновления, а для улучшения качества управления, потому что процесс ради процесса никому не нужен", — подчеркнул собеседник.

Комментировать
+
Политика
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.