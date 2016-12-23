Пушков считает, что "сдвиг в российско-американских отношениях назрел"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа лед в российско-американских отношениях тронется, считает сенатор Алексей Пушков.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Трамп сообщил, что получил "очень приятное письмо"от Путина. Неоконы изойдут злобой, но, похоже,после инаугурации лед тронется. Сдвиг назрел— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2016 г.
Трамп сообщил, что получил письмо от президента РФ, и заявил, что надеется, что США и Россия смогут действовать в соответствии с предложенными российским лидером идеями, а "не идти альтернативным путем".