Пушков считает, что "сдвиг в российско-американских отношениях назрел"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа лед в российско-американских отношениях тронется, считает сенатор Алексей Пушков.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп сообщил, что получил "очень приятное письмо"от Путина. Неоконы изойдут злобой, но, похоже,после инаугурации лед тронется. Сдвиг назрел — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2016 г.

​Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в поздравительном послании Дональду Трампу по случаю Рождества и Нового года выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном.

Трамп сообщил, что получил письмо от президента РФ, и заявил, что надеется, что США и Россия смогут действовать в соответствии с предложенными российским лидером идеями, а "не идти альтернативным путем".