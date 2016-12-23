Российский сенатор прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о расширении возможностей в области ядерных вооружений никак не противоречат его позиции о необходимости налаживания конструктивных отношений Вашингтона и Москвы, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет во всем каждого оппонента.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

​"Это никак не противоречит позиции Трампа о необходимости налаживания отношений с Россией. У нас есть точки соприкосновения — борьба с ИГ (запрещено в РФ – ред.), наркотрафиком, режим нераспространения оружия массового поражения. Главная наша задача — договориться о сферах влияния и не допускать столкновения национальных интересов", — заявил Морозов РИА Новости.

Сенатор напомнил, что Трамп и в своих предвыборных высказываниях говорил о том, что будет перевооружать американскую армию и флот, и никто в России не ждал, что после победы на выборах он откажется от этих планов.

При этом Морозов выразил уверенность, что Вашингтону грозит поражение в гонке вооружений.

"Сирийская антитеррористическая операция показал, что мы сорвали с США желтую майку лидера", — заявил он.