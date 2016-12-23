Депутат Госдумы рассказал, с чем связаны заявления Трампа о ядерном оружии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что связывает заявления избранного президента США Дональда Трампа о ядерном оружии с его скорой инаугурацией, однако Россия в случае необходимости может ответить США.

Ранее Трамп написал в Twitter , что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет во всем каждого оппонента.

"По крайней мере, у России всегда будет возможность нанести ответный удар с неприемлемыми потерями для США. Кроме того, надо иметь в виду, что существует договор о сокращении ядерных вооружений с Америкой, который также определяет определенный потолок вооружений. Я думаю, что Трампу надо делать накануне инаугурации, так как против него идет серьезная борьба. Его обвиняют в предательстве национальных интересов США", — сказал Емельянов РИА Новости.

"Я думаю, что на это надо реагировать спокойно, потому что новой ядерной гонки не будет, потому что она бессмысленна, и все серьезные игроки, включая Трампа, это понимают. России можно особенно не волноваться, поскольку у России есть все возможности сохранить необходимый баланс ядерных сил с США", — добавил депутат.