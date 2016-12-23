Главой Новороссийска избрали Игоря Дяченко

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Новый глава Новороссийска был избран в пятницу в ходе сессии депутатов городской Думы, им стал исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Дяченко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что по результатам работы конкурсной комиссии на пост главы претендовали три кандидатуры: исполняющий обязанности главы города Игорь Дяченко, начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Новороссийска Дмитрий Агапов и гендиректор ОАО "Аквамарин" Александр Вертеба.

"По итогам голосования главой муниципального образования город Новороссийск депутаты Городской Думы избрали Игоря Дяченко", — говорится в сообщении.

В начале декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал выдвижение кандидатуры Игоря Дяченко на должность главы Новороссийска.

Игорь Дяченко исполняет обязанности главы города с сентября текущего года. Прежний глава, Владимир Синяговский, руководивший городом с 2003 года, покинул свой пост в связи с избранием в Госдуму, он набрал 70,52 % по одномандатному округу № 49.

По данным краевых властей, Новороссийск является флагманом экономики региона. По итогам 9 месяцев 2016 года прибыль рентабельных предприятий города выросла в 4 раза. Новороссийск занимает третье место в крае по общему объему инвестиций, которых за январь-сентябрь 2016 года поступило 25,3 миллиардов рублей.