Песков затруднился ответить, планируется ли встреча Путина и Лукашенко

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, планируется ли двусторонняя встреча российского главы государства Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, беседа с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым может состояться на полях саммитов ЕврАзЭС и ОДКБ в Петербурге.

"Пока не могу сказать", — заявил он журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения двусторонней встречи с Лукашенко.

Он уточнил, что саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ будут неформальными, предновогодними.

"На полях будет ряд двусторонних встреч. Будет отдельное общение с Назарбаевым — это то, что уже запланировано, в воскресенье они вместе ряд объектов посетят", — отметил Песков.

Он не исключил возможности и других встреч, отметив, что "так или иначе со всеми участниками Путин пообщается".