Песков: Путин играет не только в обычные шахматы, но и в геополитические

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин играет в шахматы: не только в обычные, но и в геополитические, что гораздо сложнее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков является главой попечительского совета Российской шахматной федерации, в пятницу он принял участие в торжественном открытии Центрального дома шахматиста. На мероприятии маленький мальчик спросил у пресс-секретаря президента, доводилось ли ему играть с Путиным в шахматы.

"Никогда не играл, к сожалению", — ответил Песков. На это мальчик поинтересовался, умеет ли президент играть в шахматы.

"Он умеет это делать. Я не знаю, насколько хорошо, но, думаю, он хорошо играет. Он играет в другие шахматы, в такие геополитические. Это, наверное, гораздо сложнее", — отметил Песков.