Зюганов: в Думе стало больше дисциплины, но она должна быть сознательной

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя итоги осенней сессии Госдумы, заявил, что в нижней палате парламента стало больше дисциплины, но она должны быть сознательной.

"В Думе стало больше дисциплины, но надо, чтобы это дисциплина была сознательная. И надо помнить, что работа депутата — это, прежде всего, работа с населением, с избирателями, в регионах. Работа с каждым, кому больно, тяжело, сложно и плохо. В противном случае будем сидеть нажимать на кнопки, а от этого температура в обществе будет только накаляться", — сказал Зюганов журналистам.

Он подчеркнул, что Дума реализует ту программу, которую готовило правительство и задачи, которые поставил президент РФ.

"Но она не решила главный вопрос, да она и вряд ли могла решить за 77 дней работы. Она приняла бюджет не развития, а дальнейшей деградации. Этот бюджет не годится, и он развалится уже в ближайшие месяцы", — подчеркнул лидеры коммунистов.

По его словам, "в комитетах ГД появилось немало людей, которые знают хорошо жизнь и производство, но не знакомы глубоко с технологией законодательного процесса".

"И когда появляется в перечне законов сто с лишним законов на одно заседание, никто никогда это не выполнял и не выполнит. А бежать по законам, нажимая только на кнопки без осмысления и обсуждения — это загонять и дальше дело в тупик", — подчеркнул он.