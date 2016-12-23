Зюганов поделился впечатлениями о пресс-конференции Путина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина оставила двойственное впечатление: с одной стороны, правильная постановка проблем и честное их изложение, с другой — остается нерешенной проблема кризиса, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"У меня осталось по-прежнему двойственное ощущение. С одной стороны, правильная постановка проблем, довольно честное их изложение. С другой стороны, система власти, которая создана в лице его правительства и региональных властей, не справляется с тремя ключевыми проблемами, которые стоят за спиной у каждого человека", — сказал Зюганов журналистам.

По его словам, первая проблема — это кризис, вторая — раскол в обществе, и третья — "клещи, которые сжимают, нищета нарастает, а аварийность во всех системах усиливается".

"Поэтому надо будет принимать принципиально иные решения", — считает лидер КПРФ.

Зюганов подчеркнул, что послание президента и его большая пресс-конференция в сумме дают представление об отношении главы государства ко всему комплексу вопросов как внутренней, так и международной жизни.

"Выступает логично, держится уверенно, отвечает на многие вопросы прямо, что делает честь руководителю страны, который в деталях знает многие довольно сложные проблемы, имеет на все свою точку зрения", — сказал Зюганов.

"Что касается главного вопроса, который он поставил в послании — выйти на мировые темпы экономического роста к 2019 году, а это означает иметь плюс 3% минимум, на этот вопрос ответа, к сожалению, пока нет. Потому предыдущие три года у нас экономика падала", — подчеркнул он.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>