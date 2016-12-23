Зюганов поделился впечатлениями о пресс-конференции Путина

16:3523.12.2016
(обновлено: 17:10 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина оставила двойственное впечатление: с одной стороны, правильная постановка проблем и честное их изложение, с другой — остается нерешенной проблема кризиса, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"У меня осталось по-прежнему двойственное ощущение. С одной стороны, правильная постановка проблем, довольно честное их изложение. С другой стороны, система власти, которая создана в лице его правительства и региональных властей, не справляется с тремя ключевыми проблемами, которые стоят за спиной у каждого человека", — сказал Зюганов журналистам.
По его словам, первая проблема — это кризис, вторая — раскол в обществе, и третья — "клещи, которые сжимают, нищета нарастает, а аварийность во всех системах усиливается".
"Поэтому надо будет принимать принципиально иные решения", — считает лидер КПРФ.
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
Зюганов подчеркнул, что послание президента и его большая пресс-конференция в сумме дают представление об отношении главы государства ко всему комплексу вопросов как внутренней, так и международной жизни.
"Выступает логично, держится уверенно, отвечает на многие вопросы прямо, что делает честь руководителю страны, который в деталях знает многие довольно сложные проблемы, имеет на все свою точку зрения", — сказал Зюганов.
"Что касается главного вопроса, который он поставил в послании — выйти на мировые темпы экономического роста к 2019 году, а это означает иметь плюс 3% минимум, на этот вопрос ответа, к сожалению, пока нет. Потому предыдущие три года у нас экономика падала", — подчеркнул он.
Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>