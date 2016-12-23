Дипломаты из РФ и Южной Кореи обсудили безопасность в Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии обсудили в пятницу в Москве первые заместители министров иностранных дел РФ и Южной Кореи Владимир Титов и Лим Сон Нам в рамках очередного раунда стратегического двустороннего диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В развитие договоренностей, достигнутых по итогам российско-корейского саммита 3 сентября во Владивостоке, в ходе переговоров были обсуждены актуальные темы двустороннего и многостороннего взаимодействия в различных областях. Состоялся предметный обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня, включая вопросы безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.