Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 50 минут

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 50 минут, за это время глава государства ответил на 67 вопросов от 48 журналистов.

Вопросы смогли задать, помимо российских журналистов, представители семи иностранных СМИ. Свои вопросы в этом году задали 30 мужчин-журналистов и 18 женщин.

Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция в 2008 году. Тогда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>