Пушков: Польша направила усилия на борьбу с мифической российской агрессией

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Усилия Польши пока направлены на борьбу с мифической российской агрессией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос польского журналиста, удобно ли для России, что Польша в последнее время все больше отдаляется от Евросоюза, заявил, что Россия хотела бы видеть в Польше сильного и самостоятельного партнера.

Россия хотела бы видеть в Польше сильного партнера. Но пока ее сила направлена на борьбу с мифической"росс. агрессией" и реанимацию прошлого — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2016

"Россия хотела бы видеть в Польше сильного партнера. Но пока ее сила направлена на борьбу с мифической "российской агрессией" и реанимацию прошлого", — написал Пушков в своём Twitter.