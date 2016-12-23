В ЦИК предложили усовершенствовать формирование участковых избиркомов

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ЦИК России говорит о необходимости серьезно усовершенствовать механизм формирования участковых избирательных комиссий, этот вопрос пока вызывает наибольшие дискуссии среди организаторов выборов и экспертов, идеи по этому вопросу содержатся в общем пакете предложений, переданном главе государства, сообщает сайт Центризбиркома.

Накануне в ЦИК завершилось двухдневное совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, посвященное итогам прошедшей избирательной кампании. В ходе совещания глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 19 декабря. Главе государства был передан пакет предложений, включивший в себя наработки региональных избиркомов, ЦИК и участников прошедшей в ноябре научно-практической конференции.

В документ в числе других вошли предложения "о необходимости серьезного совершенствования механизма формирования участковых избирательных комиссий", отмечено в сообщении на сайте. В конце совещания Памфилова отметила, что "пока самым дискуссионным остается вопрос о порядке (процедуре) формирования, количественном составе, целесообразности пятилетнего срока функционирования участковых комиссий".

Также предлагается наделить Центральную избирательную комиссию правом отзыва кандидатур, предложенных ею в качестве членов региональных избиркомов. "Данная мера позволит более полно осуществлять взаимодействие с избирательными комиссиями разных уровней и в должной степени осуществлять контроль за соблюдением ими законодательства, не нарушая при этом принципов федерализма", — отмечено в сообщении на сайте.