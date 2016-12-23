Путин пообещал сделать выводы из своих ошибок, чтобы работать эффективнее

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что, как и все люди, допускает ошибки в работе, но пообещал сделать выводы из них, чтобы работать эффективнее.

"У каждого человека есть ошибки. Без ошибок ни один человек не живет и не работает", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, какие ошибки он допустил за время пребывания на посту президента.

"Постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок с тем, чтобы их было меньше на будущее, с тем, чтобы работали мы все вместе, и я в том числе, эффективнее", — добавил Путин.

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