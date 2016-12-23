СФ будет ежеквартально подводить итоги реализации поручений послания Путина

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Совфед намерен ежеквартально подводить итоги реализации поручений послания президента РФ Федеральному Собранию, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко в пятницу на закрытии осенней сессии палаты.

"Программным документом для нас является послание президента Федеральному Собранию. Советом палаты утвержден перечень поручений по его реализации. Предлагаю ежеквартально подводить итоги реализации данных поручений", — сказала Матвиенко.

Сенатор отметила, что в своем послании президент России поставил задачу "в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы". С тем, чтобы с 2019 года ввести в действие новые, стабильные правила, которые будут ориентировать на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций. "Совет Федерации также должен включиться в эту работу", — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, предстоящий год не обещает быть легким. "Задачи, поставленные главой государства, потребуют от нас максимальной концентрации усилий, предельно ответственной и профессиональной работы", — сказала глава СФ.

В завершение Матвиенко поблагодарила сенаторов за эффективную работу, профессионализм, ответственность. "Не сомневаюсь, что Год Петуха сможет всех нас еще больше взбодрить, научить ценить время, а заодно и напомнить о необходимых бойцовских качествах", — заключила она.