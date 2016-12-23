Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что сейчас трудно определить сроки встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, так как нужно сначала, чтобы он сформировал свою команду, неподготовленные встречи нецелесообразны; и добавил, что в первую очередь будет обсуждаться нормализация отношений РФ и США.

"Мне сейчас трудно сказать, нужно сначала, чтобы у избранного президента США была возможность спокойно сформировать свою команду, без этого, наверно, просто так неподготовленные встречи нецелесообразны", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда он рассчитывает встретиться с Трампом.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>