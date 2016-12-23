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Политика

Первые два часа пресс-конференции Путина: экономика, США, WADA

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (170)
15:4523.12.2016
(обновлено: 15:53 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжается в Москве уже более трех часов; за первые два часа он ответил на 28 вопросов от 22 журналистов, значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке, речь шла также и о ситуации в Сирии, на Украине, о вопросах взаимодействия с Турцией, США.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Эксперт: Путин дал понять, что президентский срок нужно доработать до конца
Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова — президент РФ принял участие в траурных мероприятиях.

Как правило, в начале общения с представителями СМИ глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. Но на этот раз Путин отошел от традиции и не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.

Макроэкономика

Первый вопрос, адресованный президенту, касался экономической ситуации в стране, тенденций и прогнозов. Глава государства сообщил, что падение ВВП РФ по итогам 2016 года будет на уровне 0,5-0,6%. При этом Путин напомнил, что в прошлом году этот показатель составил 3,7%.

Он также отметил, что инфляция в РФ по итогам текущего года составит около 5,5%. "Скорее всего, это будет в районе 5,5%, то есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5% и далее 4% инфляции", — подчеркнул он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Медведев: российские компании станут нести меньше затрат на внешних рынках
Что касается дефицита российского бюджета в 2016 году, он составит 3,7% ВВП, что хуже показателей прошлого года, однако это приемлемая величина, заявил Путин.

Президент отметил, что Россия сохраняет положительный баланс во внешней торговле, сохранила резервы.

"Да, Резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным", — сказал Путин.

Глава государства сообщил, что реальные доходы населения в России "припали", однако за последние месяцы наблюдается небольшой рост заработных плат в реальном секторе экономике.

В качестве еще одного позитивного фактора Путин отметил снижение оттока капитала. По его словам, отток капитала из России в 2016 году составит приблизительно 16-17 миллиардов долларов.

Сельское хозяйство

Уборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Урожай зерна превысит 119 миллионов тонн в 2016 году, заявил Путин
Зашла речь и о показателях в отдельных секторах экономики, в частности, аграрно-промышленного комплекса (АПК). Президент отметил, что рост производства в сельском хозяйстве в РФ по итогам года составит не менее 4%, что выше ожидавшихся 3%. Путин сообщил, что урожай зерна в РФ в 2016 году будет рекордным за последние годы и превысит 119 миллионов тонн.

Президент отметил, что власти направят на поддержку аграрно-промышленного комплекса страны в 2017 году 216 миллиардов рублей. При этом бюджетом планировалось выделить на эту отрасль 204 миллиарда рублей.

"Правительство планирует в следующем году продолжить по отдельным отраслям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, продолжить субсидирование. В целом на промышленность заложено 7,5 миллиарда рублей, а на сельское хозяйство — 216 миллиардов", — сказал Путин.

ОПК

Комментируя ситуацию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), Путин отметил, что последнее время в этой сфере наблюдается "взрывной" рост производительности труда.

Директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин
© Фото: предоставлено пресс-службой ОПК
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25%
"Многие отрасли высокотехнологичные являются абсолютно конкурентоспособными", — сказал Путин. По словам президента, Россия является безусловным лидером в таких направлениях, как ядерные технологии и ракетно-космические технологии, в некоторых отраслях авиации, в оборонном комплексе.

"Кстати говоря, там (в ОПК) рост производительности труда просто взрывной", — сказал Путин.

О приватизации

Зашла речь и о приватизации госкомпаний, в частности, "Роснефти". Путин заявил, что РФ продает пакеты госкомпаний для улучшения структуры экономики, а не потому, что не хватает средств на конкретные расходы бюджета.

Он сообщил, что иностранные инвесторы в полном объеме перечислили средства за приватизированный пакет в 19,5% акций "Роснефти", деньги уже в бюджете.

"Перечислили ли деньги иностранцы за приобретение 19,5-процентного пакета "Роснефти"? Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме. Уже перечислили… Иностранцы уже перечислили всю часть — 700 с лишним миллиардов (рублей)", — сказал Путин.

…и об Улюкаеве

Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Бизнес-сообществу не хватает Улюкаева как министра экономики, заявил Титов
При обсуждении вопроса приватизации "Роснефти", как правило, речь заходит и о деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Путин сообщил, что не разговаривал с Улюкаевым перед его задержанием и считает, что предоставленных следственными органами материалов достаточно для увольнения чиновника с формулировкой "утрата доверия".

"По поводу Улюкаева: я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, разговаривал ли президент с Улюкаевым, слышал ли его версию произошедшего.

"Во что это выльется (уголовное дело в отношении Улюкаева) в завершении, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого каких-то предварительных выводов делать нецелесообразно и вредно", — добавил президент РФ.

Досрочные выборы нецелесообразны

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Памфилова исключила возможность досрочных выборов президента
Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил президента России, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: "Какой страны?" Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

"Возможно, но нецелесообразно", — заявил Путин.

О США

Редкое общение Путина с прессой обходится без вопросов о российско-американских отношениях, на больших ежегодных пресс-конференциях этот вопрос звучит всегда, и зачастую неоднократно. Данная пресс-конференция не стала исключением.

Российский президент заявил, что хотел бы выстроить с новым президентом США Дональдом Трампом и руководством Демократической партии деловые и конструктивные отношения на благо народов обеих стран. Путин отметил, что избранный президент США Дональд Трамп почувствовал настроение американского общества, что помогло ему победить на выборах, он шел до конца, хотя никто, кроме нас, не верил, в его успех.

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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"(Рональд) Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждали везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит", — сказал Путин.

"То, что значительная часть американских избирателей поддерживает президента России, я отношу не на свой личный счет. Я думаю, это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы", — добавил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин назвал избирательную систему США архаичной
Комментируя отношения с действующей администрацией США, российский президент отметил, что Россия вынуждена отвечать на шаги США в сфере ПРО, и делает это эффективно.

Путин также прокомментировал и заявления Вашингтона о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США. По его словам, действующее руководство и Демократическая партия США пытаются свалить все свои неудачи на внешние факторы.

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и в сенат, где у республиканцев (сейчас) большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? Вот мы устроили пир горой на развалинах часовни, часовню тоже я развалил?" — сказал Путин.

Украина

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
МОК открыл дисциплинарные дела против 28 россиян-участников Игр в Сочи
Зашла речь и об Украине. По мнению российского президента, нормализация отношений Москвы и Киева рано или поздно произойдет. Комментируя урегулирование конфликта в Донбассе, Путин заявил, что "нормандский формат" работает вяло, но должен продолжить работу, поскольку другого варианта пока нет.

"Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать, и довольно быстро, чего бы не хотелось", — добавил президент.

При этом, по его словам, хотелось бы добиться того, чтобы на Донбассе не считали украинскую армию оккупантами.

WADA

Задали Путину и вопросы относительно допинговых скандалов, в том числе с российскими спортсменами. Путин заявил, что не считает себя вправе давать оценку деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA), это должен сделать Международный олимпийский комитет (МОК). При этом он заявил, что видит политическую составляющую в деятельности WADA и призвал очистить спорт и культуру от политики.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин назвал условия для амнистии Сенцова и Сущенко
"Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт так же, как и культуру от всякой политики, потому что спорт и культура — это то, что должно объединять людей, а не разъединять их", — сказал Путин.

Он также отметил, что проблемы с допингом в РФ есть, нужно признать их и сотрудничать в борьбе с допингом с международными организациями, включая WADA и Международный олимпийский комитет; расследования в этой сфере нужно довести до конца, что поможет решить проблемы в российском спорте.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

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