Матвиенко: Россия не должна подавать заявку на январскую сессию ПАСЕ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не должна участвовать в январской сессии ПАСЕ, это нецелесообразно, поскольку ассамблея так и не изменила свой регламент, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По правилам регламента полномочия делегация подтверждаются на зимней сессии в январе. Если делегация не представляет необходимые для аккредитации документы в январе, это означает, что она не принимает участия в работе сессии целый год.

"После анализа сложившейся ситуации я пришла к выводу, что Россия не должна посылать заявку на январскую сессию ПАСЕ, это нецелесообразно", — заявила она журналистам.

При этом Матвиенко подчеркнула, что это ее личное мнение и по поводу участия российской делегации в ПАСЕ Совфед и Госдума ещё будут проводить консультации.

Накануне совет верхней палаты российского парламента утвердил свою часть делегации российских парламентариев для работы в ПАСЕ, ее возглавил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Лукин. Вместе с тем, источник РИА Новости в аппарате палаты отметил, что формирование состава делегации не означает, что принято решение запрашивать полномочия для российской делегации на сессии ПАСЕ.