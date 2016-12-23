ЦИК отметил неравномерность распределения средств, затраченных на выборы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Центризбирком России отмечает неравномерность распределения средств, затраченных регионами на организацию выборов; расходы на одного избирателя, например, в Центральном федеральном округе составили 89 рублей, а на Дальнем Востоке – 329 рублей, сообщает сайт Центризбиркома.

Двухдневное совещание ЦИК с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, посвященное итогам прошедшей избирательной кампании, завершилось в четверг. В ходе совещания заместитель председателя ЦИК Николай Булаев напомнил, что в целом на парламентскую избирательную кампанию было выделено почти 11 млрд рублей, из которых 550 миллионов удалось сэкономить.

"Говоря о средствах, затраченных регионами, замглавы комиссии обратил внимание на неравномерность по целому ряду показателей. В частности, расходы на одного избирателя в Центральном федеральном округе составили 89,1 руб. А, например, в Дальневосточном федеральном округе – 329 руб на избирателя", — говорится в сообщении.

Помимо этого в разных регионах существует разница в оплате труда членов участковых избиркомов и стоимости бюллетеней.

"Нужно проанализировать ситуацию, чтобы в ближайшее время исправить недостатки по прошедшей кампании и, конечно, не допустить их в последующих кампаниях", – цитирует сайт слова Булаева.