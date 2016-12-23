Эксперт: Путин дал понять, что президентский срок нужно доработать до конца

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ответ президента РФ Владимира Путина по поводу возможности досрочных президентских выборов на этот раз прозвучал в формате шутки, глава государства дает понять, что такая возможность не рассматривается и что он считает необходимым полностью выполнить обязательства перед избирателями и доработать президентский срок до конца, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

В ходе большой пресс-конференции в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что досрочное проведение президентских выборов в России "возможно, но нецелесообразно".

"Владимир Путин уже неоднократно отвечал на этот вопрос в разных формах и теперь он перешел на формат шутки, потому что невозможно с серьезным лицом отвечать на один и тот же вопрос в течение короткого промежутка времени. Безусловно, он дал понять еще раньше, — на заседании Валдайского клуба, — что не рассматривает возможность досрочных выборов", — сказал Мухин РИА Новости.

"Конечно, у Бога свои планы на этот счет, но, судя по настрою, президент считает необходимым полностью выполнить свои обязательства перед избирателями и доработать президентский срок до конца", — считает эксперт.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>