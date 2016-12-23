Путин ответил на вопрос об участии в выборах-2018

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Решение по своему участию в будущих выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин примет, исходя из того, что происходит в стране и мире, а также из того, что сделано и что может быть сделано.

Обозреватель ИД "Коммерсант" Андрей Колесников попросил президента на большой пресс-конференции ответить на два вопроса: "Почему вы обязательно должны в 2018 году снова стать президентом России?" и "Почему вы не должны стать президентом России в 2018 году ни в коем случае?".

"Провокатор! Все время этим занимается", — отреагировал Путин на вопрос.

"Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента РФ", — сказал Путин.

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