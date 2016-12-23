Путин прокомментировал "обкатку" губернаторов из своего окружения

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что виды на людей из его окружения на постах губернаторов будут зависеть от них самих, а также от оценки людьми их работы.

"По поводу того, какие там есть виды на них — это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу", — заявил президент РФ в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, почему и для каких целей президент "обкатывает" людей из своего окружения при формировании губернаторского корпуса и сохранится ли такая тактика в будущем.

Президент также отметил, что критерии отбора губернаторов — "личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что они будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями, я очень на это рассчитываю".

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