Путин ответил на вопрос о назначениях губернаторами "своих людей"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В подавляющем большинстве случаев руководителями российских регионов назначаются выходцы из них, но элиты надо обновлять, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Он напомнил о недавно назначенных высших должностных лицах республики Коми, Кировской области и Севастополя, назвав энергичными, перспективными и хорошо себя зарекомендовавшими руководителями.
"Поэтому критерии отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю", — заявил президент.
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