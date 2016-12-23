Путин ответил на вопрос о назначениях губернаторами "своих людей"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В подавляющем большинстве случаев руководителями российских регионов назначаются выходцы из них, но элиты надо обновлять, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Доверяем мы местным кадрам? Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают выходцы из этих регионов. Но есть те случаи, когда, что называется, элиты нужно обновлять. И, кстати говоря, это востребовано гражданами региона, чтобы произошло обновление региональных элит", — ответил Путин на вопрос о назначениях губернаторами "своих" людей.

Он напомнил о недавно назначенных высших должностных лицах республики Коми, Кировской области и Севастополя, назвав энергичными, перспективными и хорошо себя зарекомендовавшими руководителями.

"Поэтому критерии отбора — личные и деловые качества, которые дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю", — заявил президент.

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