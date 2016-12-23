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Политика

Политолог рассказал о двух ключевых темах пресс-конференции Путина

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (144)
14:3323.12.2016
(обновлено: 14:36 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Политолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко рассказал РИА Новости, что на данный момент в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучало два ключевых сообщения — о том, что Россия стала серьезным глобальным игроком, и о том, что глава страны оптимистично настроен в отношении экономики РФ.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин ответил на 28 вопросов за первые два часа большой пресс-конференции

В пятницу президент РФ Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на все вопросы журналистов.

"Я не могу сказать, что как-то (акценты в речи Путина – прим. ред.) принципиально отличались, например, от тех акцентов, которые были расставлены в послании президента. Но я думаю, что два ключевых месседжа. Месседж первый: Россия снова стала после какого-то перерыва глобальным игроком серьезным, который определяет правила игры или повестку во многих странах, а не только в своем ближнем окружении", — сказал Минченко РИА Новости.

По словам политолога, этот факт подтверждает и обсуждение в СМИ мнимого вмешательства российской стороны в выборы США.

"Ну и второе — Путин демонстрирует осторожный оптимизм по поводу экономической ситуации в стране и говорит о тех потенциальных точках роста, которые сегодня существуют", — добавил политолог.

Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Политолог: Путин дал понять, что Россия не считает США агрессором

Минченко также отметил, что президент обозначил "понятный план" по Сирии и "понятное предложение" по Украине.

Газета Washington Post ранее со ссылкой на собственные источники сообщила, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. Аналогичные обвинения в адрес России озвучивали в октябре министерство внутренней безопасности США и национальная разведка, не приводя доказательств.

Трамп в интервью Fox News назвал заявления о его поддержке Россией смехотворными. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления "ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

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