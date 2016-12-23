Памфилова поддержала снижение бюрократической части избирательных кампаний

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова поддерживает высказанную в ходе совещания с главами региональных избиркомов идею о сокращении бюрократической части избирательных кампаний и усилении агитации, сообщает сайт Центризбиркома в пятницу.

Накануне в ЦИК завершилось двухдневное совещание с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, посвященное итогам прошедшей избирательной кампании.

"Член ЦИК России Евгений Шевченко поднял вопрос о сокращении сроков избирательной кампании и усилении роли предвыборной агитации. Элла Памфилова поддержала идею о том, что "бюрократическую" часть кампании можно было бы сократить, а активную, агитационную часть, возможно, стоит даже увеличить", — говорится в сообщении.

Секретарь ЦИК Майя Гришина остановилась на вопросах обучения членов избиркомов, подготовки различных учебных материалов, в 2017 году работу в этом направлении планируется продолжить. Также, как отмечено в сообщении, планируется усилить разъяснительную работу по вопросу о выдаче открепительных удостоверений.

В частности, замглавы аппарата ЦИК России Людмила Демьянченко отметила, что в рамках нынешней кампании активно распространялись слухи о массовой выдаче открепительных, при этом реально по ним проголосовало всего 1,5% от числа пришедших на участки избирателей, что подтверждает несостоятельность утверждений о возможности фальсификаций с их помощью.