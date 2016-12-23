Россия хотела бы видеть в Польше сильного партнера, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия хотела бы видеть в Польше сильного и самостоятельного партнера, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнер", — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста о том, что если "Польша в последнее время все больше отдаляется от Евросоюза, удобно ли это для России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>