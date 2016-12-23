Путин отказался рассказывать о разговоре тет-а-тет с Обамой в Китае

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, что он обсуждал с действующим президентом США Бараком Обамой в разговоре тет-а-тет на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу в сентябре, подчеркнув, что не в его правилах раскрывать детали переговоров, проходящих в формате "один на один".

Помощник Обамы по национальной безопасности Бен Родс заявил, что в личном разговоре глава американского государства и Путин обсуждали предстоящие выборы президента США. Так, по его словам, Обама дал понять Путину, что американская сторона намерена сделать все необходимое, чтобы защитить избирательный процесс.

"Если вы обратили внимание, я никогда не говорю о том, что мы с глазу на глаз говорили со своими коллегами, — сказал Путин на большой пресс-конференции. — То, о чем мы говорили между собой с президентом Обамой, я никогда об этом публично не говорю, это мое правило".

"Мне известно о том, что то, что мы обсуждали, сказал его помощник (Родс) публично. Спросите моего помощника, он вам ответит, господин Песков здесь присутствует", — добавил президент РФ.

Обама ранее заявил, что попытки России, якобы причастной к взлому электронной почты Демократической партии США и публикации писем, "повлиять на наши выборы восходят к Советскому Союзу".

На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу в сентябре дал Обаме "четкий ответ" на затронутую американской стороной тему якобы попыток вмешательства РФ в избирательный процесс в США, "который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама".

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