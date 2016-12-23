Путин: признания украинских военнослужащих в шпионаже легко проверить

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Никто не пытал украинских военнослужащих, их признательные показания легко проверить, в том числе журналистам, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

За последние месяцы в Крыму и Москве был задержан ряд украинских граждан, которых ФСБ РФ называет кадровыми разведчиками Минобороны Украины. Задержанные, по данным российских спецслужб, готовили в Крыму диверсии и собирали секретные сведения о Вооруженных силах РФ и Национальной гвардии.

"Теперь по поводу задержанных военнослужащих — сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации, являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По словам президента, они дают полный расклад, не только фамилию, имя, отчество и установочные данные, но и названия своих частей, фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории РФ, в том числе в Крыму. "Они все выдают. Это целый комплекс данных, и одно подтверждает другое. Надо это все прекратить", — сказал президент.

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