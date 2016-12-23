МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево за подтасовку ответов на портале "Наш город" и плохую работу.

"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале Наш город. Таланты фотографа будет применять в другом месте", — написал он в своем Twitter.

Уволил главу р-на Коптево за некачественную работу,подтасовку ответов на портале Наш город. Таланты фотографа будет применять в другом месте — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2016 г.

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Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в свою очередь призывал чиновников не использовать для отчета перед жителями материалы, изготовленные с помощью фотошопа. Тогда ряд СМИ сообщил, что, по оценкам жителей Приморского района города, фотографии из отчета райадминистрации о ремонте пешеходной дороги, опубликованные на городском портале "Наш Санкт-Петербург", смонтированы с помощью "фотошопа".