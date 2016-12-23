Путин не знает, кто взломал почту руководства Демпартии США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хакеры, взломав почту Демократической партии США, обнародовали факты манипуляции общественным мнением в их стране; при этом до сих пор неизвестно, кто именно устроил хакерскую атаку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне, лучше бы искали в самих себе эти проблемы. Все время забывают о главном, а что является главным? Какие-то хакеры вскрыли почту руководства Демократической партии США. Как правильно сказал избранный президент (США), кто знает, что это за хакер, может, они в другой стороне находились, а не в России", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве. При этом он отметил, что взлом почты Демпартии США обнаружил манипуляцию общественным мнением в стране.

"Главное — это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они разве что-то скомпилировали, подтасовали? Нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии — одного кандидата против другого, против Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", — сказал Путин.

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