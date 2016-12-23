Депутат ГД: закон об иноагентах не находится в поле деятельности США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский закон "об иностранных агентах" не является полем деятельности госдепартамента США, и вступать в торг по поводу призывов госдепа – значит соглашаться с его предложениями, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби в своем заявлении призвал Россию отказаться от закона "об иностранных агентах", так как он, по мнению американского ведомства, мешает развитию демократических институтов.

"Вступать в торг по поводу условий – значит соглашаться с тем, что российской стороне предлагают. В данном случае, ну, высказался департамент и высказался, не вижу необходимости для каких-то специальных мер реагирования по этому поводу", — заявил РИА Новости Новиков.

"Достаточно заявить о том, что это не поле деятельности госдепартамента и что это определенным образом выглядит как вмешательство во внутренние дела российские", — добавил депутат.

По мнению Новикова, такая позиция США по поводу российского закона об НКО свидетельствует о двойных стандартах со стороны госдепартамента.

"Если мы обратимся к практике самих США, то окажется, что призывая Россию к определенным шагам по поводу НКО, в самой Америке девствуют довольно строгие меры, связанный с возможностью финансировать общественные объединения из-за рубежа", — пояснил он.