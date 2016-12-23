В МИД прокомментировали призывы США отменить закон об иностранных агентах

© РИА Новости. Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Пушков посоветовал США сперва самим отменить закон об "иностранных агентах" Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов советует нынешней администрации США разобраться со своим законодательством, а не требовать от России отменить закон об иностранных агентах.

Ранее госдепартамент США призвал РФ отказаться от "закона об иностранных агентах", так как он, по мнению американского ведомства, мешает развитию демократических институтов.

"Госдеп требует "сегодня" отменить российский закон об иностранных агентах. А "завтра" что будет? Новая администрация в США. Так что команде (президента США Барака — ред.) Обамы надо доразобраться со своими законами, пакуя чемоданы", — написал Долгов в своем микроблоге в Twitter.

Госдеп требует "сегодня" отменить росс.закон об иностр.агентах.А"завтра"что будет?Новая администрация в США. — Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 23 декабря 2016 г.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ будут расширять финансирование НКО, а также совершенствовать закон "Об иностранных агентах". При этом глава государства отметил, что для того, чтобы не попасть в реестр иностранных агентов, НКО нужно не получать деньги из других стран.